Россия оккупировала Шевченко в Донецкой области — DeepState
Работа Сил обороны на фронте (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Российская армия оккупировала Шевченко Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики мониторинговой платформы Deep State.
Кроме того, оккупанты продвинулись возле Зеленого Поля Волновахского района, Мирного Волновахского района, Песчаного Покровского района Донецкой области и Гатища Чугуевского района Харьковской области.
12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный вход оккупантов на территорию Днепропетровской области усилит имеющиеся проблемы в армии РФ.
13 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, но речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.
Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 июля украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.