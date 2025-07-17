Об этом сообщили аналитики мониторинговой платформы Deep State.

Фото: Deep State

Кроме того, оккупанты продвинулись возле Зеленого Поля Волновахского района, Мирного Волновахского района, Песчаного Покровского района Донецкой области и Гатища Чугуевского района Харьковской области.

12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный вход оккупантов на территорию Днепропетровской области усилит имеющиеся проблемы в армии РФ.

13 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, но речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 июля украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.