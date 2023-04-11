Россияне обстреляли девять общин Сумщины: повреждена инфраструктура и жилье
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли из разных типов оружия девять общин Сумщины.
Оккупанты со своей территории вели огонь по территориям Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской и Эсманской общин.
Для атак оккупанты использовали БПЛА и минометы. В результате обстрелов есть разрушение жилищной и промышленной инфраструктуры. Люди не пострадали.