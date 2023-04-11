Россияне обстреляли девять общин Сумщины: повреждена инфраструктура и жилье 11 апреля, 23:32 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли из разных типов оружия девять общин Сумщины.

Оккупанты со своей территории вели огонь по территориям Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской и Эсманской общин.

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Для атак оккупанты использовали БПЛА и минометы. В результате обстрелов есть разрушение жилищной и промышленной инфраструктуры. Люди не пострадали.