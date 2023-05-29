Оккупанты за сутки обстреляли девять общин Сумщины из авиации, минометов и артиллерии 29 мая, 02:25 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российская армия обстреляла девять общин на Сумщине.

Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская громады.

Всего было зафиксировано 14 обстрелов. На Сумщине прозвучало 49 взрывов. Враг вел огонь из авиации, минометов и артиллерии. Предварительно — без человеческих потерь и разрушений.

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