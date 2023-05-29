Оккупанты за сутки обстреляли девять общин Сумщины из авиации, минометов и артиллерии
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российская армия обстреляла девять общин на Сумщине.
Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская громады.
Всего было зафиксировано 14 обстрелов. На Сумщине прозвучало 49 взрывов. Враг вел огонь из авиации, минометов и артиллерии. Предварительно — без человеческих потерь и разрушений.