Российская армия ежедневно сбрасывает на Северск более 200 снарядов — МВД 24 августа, 21:00 Последствия обстрела Луганской области российскими оккупантами (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Оккупационные войска ежедневно сбрасывают на прифронтовой Северск в Донецкой области более 200 снарядов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

В ведомстве рассказывают, что полицейские каждый день пытаются эвакуировать жителей Северска, хотя подвергаются опасности. В частности, недавно эвакуационный автомобиль чуть не попал под огонь авиации оккупантов.

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Жителей города, согласившихся на эвакуацию, доставляют в Днепр и Ивано-Франковскую область. В Северской громаде сейчас остаются около 2 тысяч украинцев, хотя до начала боевых действий только в Северске жили около 11 тысяч человек.

24 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные понесли потери во время безуспешных наступлений на Авдеевском и Южнобугском направлениях.

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