Российские оккупанты отправляются на войну против Украины (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)

Проблемы с боеприпасами и связью в российской армии становятся системными, а их влияние на боеспособность подразделений растет.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

По данным агентов движения, среди российских военнослужащих все чаще обсуждается нехватка боеприпасов для отдельных типов артиллерии. Речь идет о так называемом снарядном голоде, который непосредственно влияет на способность подразделений вести огонь и удерживать позиции.

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В то же время, серьезной проблемой остается связь. Используемые системы работают нестабильно и легко подавляются средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта фактически усложняется или срывается.

Как отмечают в Атеш, эти проблемы активно обсуждаются самими военными и уже воспринимаются как системные.

«При этом ресурсы постепенно иссякают, а эффективность подразделений продолжает снижаться», — подытожили в движении.

12 апреля в Атеш сообщили, что партизаны уничтожили тепловоз в Ростовской области РФ, чем усложнили снабжение оккупантов на Запорожском направлении.