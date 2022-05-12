Оккупанты похитили около 2 тысяч детей из Луганской и Донецкой областей — Денисова 12 мая, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Дети (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Российские оккупанты вывезли на территорию РФ около 2 тысяч украинских детей. В настоящее время военные РФ похищают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской и Донецкой областей.

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Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Российские СМИ со ссылкой на представителя при администрации президента РФ по правам ребенка сообщают, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины, будут получать гражданство России.

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Для процедуры незаконного предоставления гражданства вроде бы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций так называемых «Л/ДНР».

Денисова пишет, что предоставление российского гражданства маленьким украинцам упростит возможность усыновлять их семьям из РФ. Ведь органы российской власти неоднократно озвучивали намерение подготовить изменения в законодательство именно с этой целью.

Сейчас готовятся соглашения между Кремлем и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы создать видимость «правовых процедур» для похищения несовершеннолетних украинцев и передачи их в российские семьи.

Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Насильственная передача детей из одной национальной группы в другую содержит признаки геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращение преступления геноцида и наказание за него", — отмечает Денисова.

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