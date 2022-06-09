Зверства россиян в Украине. Прокуратура установила 104 подозреваемых в военных преступлениях и восемь дел переданы в суд — Венедиктова 9 июня, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Генпрокурор Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова/Facebook)

Прокуратура Украины подозревает 104 человека в военных преступлениях, восемь дел переданы в суд и уже вынесены три приговора. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

«Результаты наших расследований на сегодняшний день: 104 подозреваемых в военных преступлениях и 8 дел переданы в суд, также есть 3 приговора», — пишет Венедиктова.

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Генпрокурор также сообщила, что встретилась с Независимой международной комиссией ООН по расследованию преступлений в Украине, где обсудила масштабы незаконного перемещения людей, сексуальное насилие и ограничение свободы слова на оккупированных территориях, а также вопросы соблюдения прав военнопленных.

«Очень важно, что Комиссия сейчас на нашей земле и собирает правду о войне в Украине: доказательства преступлений, нарушений прав человека, международного гуманитарного права. Ее отчет на Генассамблее ООН и Совете ООН по правам человека будет ключом для понимания всего мира об ужасах и зверствах, которые творятся в центре Европы в 21 веке», — пишет она.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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