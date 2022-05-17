«Я бы им звезды на спинах вырезала, уши отрезала». Схемы установили личность россиянки, которая готова пытать украинских детей 17 мая, 20:35 Цей матеріал також доступний українською СБУ перехватила разговор, в котором Юлия Копытова рассказывает, как хочет пытать украинских детей (Фото:соцсети / Schemes (RFE/RL))

Журналисты программы Схемы установили личности российского оккупанта и его жены, которая в телефонном разговоре с ним описывала, как пытала бы украинских детей, которые отказались праздновать 9 мая.

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По информации Схем, разговор произошел утром 29 апреля, когда оккупант находился под Харьковом. Женщина жаловалась мужу на украинских детей, которые оказались в России и не стали делать рисунки к 9 мая, объяснив, что это не их праздник.



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"…Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было… Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы", — говорила россиянка.

Фото: Schemes (RFE/RL)

Как сообщают Схемы со ссылкой на данные СБУ, женщина на записи — россиянка Юлия Копытова, ее муж — Владимир Копытов. В одном из профилей в сети Вконтакте оккупант характеризует себя как «настоящий псих, но не аморал». Журналисты нашли фотографии, которые россиянин когда-то публиковал на этой странице, но потом удалил. Копытову 31 год, он родился в городе Ярцево Смоленской области.

Фото: Schemes (RFE/RL)

Фото: Schemes (RFE/RL)

Юлия Копытова (в девичестве Цыганкова), по данным Схем, родилась в поселке Пржевальское Смоленской области, ей 30 лет. В 2020-м она снова вышла замуж и стала Копытовой. Ее фотографии активно публикуют в соцсетях родственники. Источники журналистов в российской системе юстиции сообщили, что в 2019 году она работала в детской клинической больнице Смоленской области.



Фото: Schemes (RFE/RL)

Фото: Schemes (RFE/RL)

Фото: Schemes (RFE/RL)

Схемы связались с Копытовым, но в разговоре тот отрицал, что на записях СБУ голоса его и его жены. Мать российского военного утверждала, что не может общаться с сыном, так как с ним якобы нет связи.

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