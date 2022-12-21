«Украинских баб насилуй». Жену российского оккупанта объявили в международный розыск, дело направили в суд 21 декабря, 18:29 Роман и Ольга Быковские (Фото:Коллаж Схемы)

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ, которая призывала своего мужа-военнослужащего насиловать украинских женщин.

Об этом Схемам сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В настоящее время россиянке сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, ее объявили в международный розыск.

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В ОГП не называют имени подозреваемой, однако по данным источников журналистов, речь идет об Ольге Быковской. Ранее в расследовании Схемы идентифицировали ее и мужа-военнослужащего, разговор которых перехватили и опубликовали украинские правоохранители.

Как установили правоохранители, «гражданка Российской Федерации, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежение к украинским женщинам, призвала своего мужа — военнослужащего оккупационной армии Российской Федерации, подразделения которого находились на территории Херсонской области, насиловать украинских женщин, находящихся в условиях временной оккупации».

Правоохранители установили в ее действиях нарушение ч. 2 ст. 27 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Женевских конвенций в части, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

В настоящее время ей сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Ее объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.

12 апреля СБУ опубликовала перехват разговора женщины со своим мужем-военнослужащим, который был в составе российской армии и находился на оккупированной территории Херсонской области.

15 апреля Схемы опубликовали расследование, в котором идентифицировали супругов. Как оказалось, они проживают в оккупированном Крыму. Также журналисты выяснили их имена — Роман и Ольга Быковские. При общении с журналистами они солгали, что на записях не их голоса. После Роман перестал выходить на связь, а Ольга — удалила страницы в соцсетях.