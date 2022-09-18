Нашивки, обувь, военные куртки. Россиянка попросила мужчину привезти «трофеи» из убитых украинцев — перехват СБУ 18 сентября, 11:24 Военные РФ (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Женщина российского военнослужащего просит мужчину привезти «трофеи» из убитых украинцев. В частности, она говорит о нашивках, обуви, армейских куртках, снятых с погибших защитников Украины.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре, обнародованном Службой безопасности Украины в Telegram.

Россиянка мечтает, чтобы ее муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в частную военную компанию Вагнер, и тогда он «сможет подарить ей даже несколько больше».

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«Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнера“ отрезали голову мужику…», — говорится в публикации.

Кроме того, женщина говорит оккупанту, что без кителя он не может покинуть место боевых действий. Хотя мужчина стремится как можно быстрее убежать.

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