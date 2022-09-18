Нашивки, обувь, военные куртки. Россиянка попросила мужчину привезти «трофеи» из убитых украинцев — перехват СБУ

18 сентября, 11:24
Поделиться:
Военные РФ (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Военные РФ (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Женщина российского военнослужащего просит мужчину привезти «трофеи» из убитых украинцев. В частности, она говорит о нашивках, обуви, армейских куртках, снятых с погибших защитников Украины.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре, обнародованном Службой безопасности Украины в Telegram.

Россиянка мечтает, чтобы ее муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в частную военную компанию Вагнер, и тогда он «сможет подарить ей даже несколько больше».

Видео дня

Читайте также:
Военнослужащий РФ жалуется товарищу, что после обстрела их «кинули как собак» — перехват

«Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнера“ отрезали голову мужику…», — говорится в публикации.

Кроме того, женщина говорит оккупанту, что без кителя он не может покинуть место боевых действий. Хотя мужчина стремится как можно быстрее убежать.

https://www.youtube.com/embed/l93GAAdyAwI
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российский солдат Перехват Телефонный разговор Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X