Российского военного приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданского в Киевской области

Оккупанта, который убил гражданского и угонял авто, приговорили к пожизненному заключению (Фото: СБУ)

В Украине заочно приговорили к пожизненному заключению российского военнослужащего , причастного к убийствам мирного населения во время оккупации Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Речь идет о 24-летнем ефрейторе Надбите Дабаеве — заместителе командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации поселка Гавронщина Бучанского района Дабаев остановил местного жителя на улице, обвинил в сотрудничестве с Силами обороны и, угрожая автоматом, требовал признания. После этого затащил мужчину к одному из зданий и произвел ему выстрел в голову. Пострадавший погиб на месте.

Кроме этого, СБУ задокументировала, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, Дабаев врывался в дома местных жителей, ища участников сопротивления, и силой требовал «признания». Также он угнал два автомобиля.

Суд признал российского ефрейтора виновным по ч. 2 ст. 28 и чч. 1 и 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору. На основании собранных доказательств ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении российского военнослужащего, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей Харьковской области. Обвинительный акт направили в суд.

Читайте также: Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании спецтрибунала для РФ

5 июня Черниговский районный суд приговорил трех российских оккупантов, уроженцев Республики Тыва, к 15 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные во время оккупации села Ягодное в марте 2022 года.