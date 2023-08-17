«Ему главное своя д*па». Россиянин жалуется на Путина и предлагает «идти на Москву» — перехват

17 августа, 20:08
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Кепка российского оккупанта неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Кепка российского оккупанта неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Россиянин рассказал знакомому о желании свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина и недовольстве народа.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на перехват разговора россиянина.

«Ну а что там, контрнаступление у нас будет что ли?» — спросил россиянин.

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Ему ответили, что сейчас об этом нет информации.

Также россиянин отметил, что если в России не будет мобилизации, то он не будет подписывать контракт. Он добавил, что народ в России очень недоволен, поэтому мобилизации не должно быть вообще.

«Да потом пошли вы нах*ер ребята. Если мобилизации не будет, я контракт не буду подписывать. Я думаю, не будет мобилизации, нах*уй, потому что народ вообще здесь, нах*й, ну очень недоволен», — отметил россиянин.

Кроме того, россиянин считает, что на самом деле надо «идти на Москву». Он вспомнил попытку мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который за «12 часов дошел» до Москвы, однако остановился, потому что «просто не хотел крови».

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«Ну да, он с Путиным там, бл**ь, срочников бл** выставил, нах*й, под Москвой, студентам оружие выдал, выставил нах*й. А Пригожин просто не захотел этой крови», — утверждает гражданин РФ.

Россиянин отметил, что Путина интересует только свой капитал, а худшей власти в РФ никогда не было.

Гражданин РФ сказал, что сейчас в России уровень жизни хуже, чем в 1980 годы прошлого века из-за нынешней власти РФ.

«Только придется ждать, когда народ поднимется, пойдет. Больше ничего. Ну вот и на работе все об этом говорят, что „не с той стороной воюем“. Нужно туда идти», — заключил он.

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Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Оккупант Россияне Минобороны РФ Перехват ГУР Евгений Пригожин Война России против Украины

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