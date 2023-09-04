Оккупанты под наркотиками открыли огонь по своим из пулемета — перехват 4 сентября, 22:10 Россиянин рассказал, что 3 тысячи человек, приехавших из Бурятии, были ликвидированы (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В понедельник, 4 сентября, Главное управление разведки обнародовало перехват, в котором оккупант рассказал, как обстрелял своих же соотечественников из пулемета.

Оккупант пожаловался, что российская армия несет большие потери.

«Народу, видишь, не хватает, подбивают, *бать, х*ли, „300-тых“ дох*я, *бать», — подчеркнул оккупант.



Он также рассказал, как вместе с другом после употребления наркотических веществ обстрелял своих же соотечественников из пулемета.



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«Ну мы, как курнули тут немножко, нах*й, с базы вдвоем, нах*й. У нас там „беха“ вспыхнула, БК сорвался, х*ли. Мы оба них*я, как дали из пулемета по своим же», — утверждает россиянин.



Оккупант добавил, что было уничтожено 3 тысячи человек, которые приехали из Бурятии. В то же время он фантазирует, что «для победы» в войне против Украины нужно мобилизовать еще 600 тысяч россиян.



«Кто-то говорит, нах*й, сколько он сказал, нах*й, людей 600 тысяч надо набрать? Представь, 600 тысяч — это вообще дох*я. Тут 3 тысячи в Бурятии почистили, всех зачистили», — считает он.



4 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения потери россиян превысили 265 тысяч военных.