«Прикольно гонять, стрелять по курам». Россиянин рассказал о своей жизни в захваченном селе — перехват

18 сентября, 12:10
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант в разговоре с женщиной рассказывает о том, что у него скучная жизнь в захваченном украинском селе, но он развлекает себя воровством, играми и стрельбой по курицам.

Об этом свидетельствует перехват, обнародованный ГУР.

«Короче, у меня здесь *бать скучная жизнь. Когда ворую какую-нибудь технику, это интересно», — говорит он.

Россиянин рассказывает, что «залетает» в заброшенные дома, проникает в гаражи и, если ему удается завести какой-то мотоцикл, он его угоняет.

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«Во-первых, нужно как-то транспорт искоренять, потому что мирные могут по-тихому ездить к своим и передавать, что происходит в селе. А во-вторых, просто прикольно безнаказанно гонять по улицам, учиться водить всякую х**ню от н**уй делать, играть в GTA, стрелять по курам на**й», — говорит российский захватчик.

Также он рассказал, что на днях таким образом разбил машину и скутер.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Оккупант Телефонный разговор ГУР

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