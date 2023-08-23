Россияне вывозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС

23 августа, 15:19
Поделиться:
Центр нацсопротивления сообщает, что россияне вывозят мусор из Ростова-на-Дону на полигоны Донецкой области (Фото:пресс-служба ЦНС)

Центр нацсопротивления сообщает, что россияне вывозят мусор из Ростова-на-Дону на полигоны Донецкой области (Фото:пресс-служба ЦНС)

Российские оккупанты завозят на полигоны временно захваченных территорий Донецкой области мусор из Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

ЦНС отмечает, что таким образом россияне решают проблему перегруженности свалок внутри своей страны.

При этом оккупанты обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область.

Видео дня

Читайте также:

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram) Россияне агитируют жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ — ЦНС

Сообщается, что в Ростовской области отказались от идеи построить новые полигоны из-за экологического состояния региона.

При этом россияне «традиционно отказались» учитывать мнение населения оккупированных регионов.

Ранее ЦНС сообщал, что оккупационная администрация временно оккупированной Горловки Донецкой области пожаловалась в Москву на большие потери среди мобилизованных жителей города.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Донецкая область Ростовская область Ростов-на-Дону Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X