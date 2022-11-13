Будут оправдывать репрессии. Россияне завезли своих «прокуроров» на оккупированные территории — Центр нацсопротивления
Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)
Россияне назначили новых руководителей оккупационных прокуратур на временно захваченных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечено, что задача этих «прокуроров» — имитировать правосудие для оправдания новых более жестоких репрессий.
Так, новые «главные прокуроры» назначены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей. В Донецкой области выполнять эти обязанности остался Андрей Спивак, который и раньше возглавлял «прокуратуру» захваченного региона.
В Запорожской области руководителем репрессивного органа оккупантов назначили Кирилла Осипчука, который до этого работал в прокуратуре Ростовской области.
В Херсонской области оккупационную прокуратуру возглавил Андрей Петров из Кировской области, а в Луганской области — Глеб Михайлов из Дагестана.
«Все они привезли с собой свои команды „прокуроров“, которые будут заниматься репрессиями против украинцев. Как видим, россияне не доверяют местным предателям и всю власть передают своим, ведь даже предатели остаются для оккупантов украинцами, а потому не могут претендовать на реальную власть», — добавляют в Центре.