Будут оправдывать репрессии. Россияне завезли своих «прокуроров» на оккупированные территории — Центр нацсопротивления

13 ноября, 18:09
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Россияне назначили новых руководителей оккупационных прокуратур на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечено, что задача этих «прокуроров» — имитировать правосудие для оправдания новых более жестоких репрессий.

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Так, новые «главные прокуроры» назначены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей. В Донецкой области выполнять эти обязанности остался Андрей Спивак, который и раньше возглавлял «прокуратуру» захваченного региона.

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В Запорожской области руководителем репрессивного органа оккупантов назначили Кирилла Осипчука, который до этого работал в прокуратуре Ростовской области.

В Херсонской области оккупационную прокуратуру возглавил Андрей Петров из Кировской области, а в Луганской области — Глеб Михайлов из Дагестана.

«Все они привезли с собой свои команды „прокуроров“, которые будут заниматься репрессиями против украинцев. Как видим, россияне не доверяют местным предателям и всю власть передают своим, ведь даже предатели остаются для оккупантов украинцами, а потому не могут претендовать на реальную власть», — добавляют в Центре.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины Временно оккупированные территории

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