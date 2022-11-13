Будут оправдывать репрессии. Россияне завезли своих «прокуроров» на оккупированные территории — Центр нацсопротивления 13 ноября, 18:09 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Россияне назначили новых руководителей оккупационных прокуратур на временно захваченных территориях.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечено, что задача этих «прокуроров» — имитировать правосудие для оправдания новых более жестоких репрессий.



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Так, новые «главные прокуроры» назначены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей. В Донецкой области выполнять эти обязанности остался Андрей Спивак, который и раньше возглавлял «прокуратуру» захваченного региона.



В Запорожской области руководителем репрессивного органа оккупантов назначили Кирилла Осипчука, который до этого работал в прокуратуре Ростовской области.

В Херсонской области оккупационную прокуратуру возглавил Андрей Петров из Кировской области, а в Луганской области — Глеб Михайлов из Дагестана.



«Все они привезли с собой свои команды „прокуроров“, которые будут заниматься репрессиями против украинцев. Как видим, россияне не доверяют местным предателям и всю власть передают своим, ведь даже предатели остаются для оккупантов украинцами, а потому не могут претендовать на реальную власть», — добавляют в Центре.

