Кадровый голод и ужас. Россияне ввезли 800 полицейских в оккупированную Запорожскую область

28 января, 01:10
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Россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства (Фото:cocoparisienne/pixabay)

Россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства (Фото:cocoparisienne/pixabay)

Из Ростовской области и Краснодарского края РФ в оккупированную часть Запорожской области завезли 800 полицейских. Россияне внедряют «модель полицейского государства».

Об этом заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства", - заявил он.

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По его словам, оккупанты еще раз испытывают кадровый голод и страх; местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как беглецы: они либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым.

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" Заезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место - боятся партизан", - добавил Федоров.

Мэр города объяснил, что оккупанты в очередной раз пугают жителей дежурными «надзирателями за порядком» и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Милиция Полиция Запорожская область Война в Украине Война России против Украины

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