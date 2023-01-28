Кадровый голод и ужас. Россияне ввезли 800 полицейских в оккупированную Запорожскую область
Россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства (Фото:cocoparisienne/pixabay)
Из Ростовской области и Краснодарского края РФ в оккупированную часть Запорожской области завезли 800 полицейских. Россияне внедряют «модель полицейского государства».
Об этом заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства", - заявил он.
По его словам, оккупанты еще раз испытывают кадровый голод и страх; местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как беглецы: они либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым.
" Заезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место - боятся партизан", - добавил Федоров.
Мэр города объяснил, что оккупанты в очередной раз пугают жителей дежурными «надзирателями за порядком» и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность.