Россияне завели в пункты базирования ракетоносители в Черном и Азовском морях — Гуменюк 7 сентября, 20:30 Черное море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в четверг, 7 сентября, завели в пункты базирования носители крылатых ракет в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Враг держит корабельную группировку в более или менее стабильно развернутом состоянии, вокруг десяти единиц вместе с боевыми кораблями, судами снабжения и пограничными кораблями-катерами, которые патрулируют побережье Крыма», — сообщила спикер.

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Гуменюк добавила, что российские корабли держатся на расстоянии около 100 морских моль от контролируемого Украиной побережья. Военные корабли оккупантов продолжают скрываться за гражданскими судами.

«Там сейчас 11 кораблей-катеров: один — в Азовском море, десять — в Черном. Ракетоносители заведены в пункты базирования», — отметила она.