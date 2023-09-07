Россияне завели в пункты базирования ракетоносители в Черном и Азовском морях — Гуменюк
Черное море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Российские оккупанты в четверг, 7 сентября, завели в пункты базирования носители крылатых ракет в Черном и Азовском морях.
Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
«Враг держит корабельную группировку в более или менее стабильно развернутом состоянии, вокруг десяти единиц вместе с боевыми кораблями, судами снабжения и пограничными кораблями-катерами, которые патрулируют побережье Крыма», — сообщила спикер.
Гуменюк добавила, что российские корабли держатся на расстоянии около 100 морских моль от контролируемого Украиной побережья. Военные корабли оккупантов продолжают скрываться за гражданскими судами.
«Там сейчас 11 кораблей-катеров: один — в Азовском море, десять — в Черном. Ракетоносители заведены в пункты базирования», — отметила она.