Россияне заставляют родителей на оккупированных территориях писать отказ от изучения детьми украинского языка — ЦНС

17 марта, 21:21
Поделиться:
Россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Россияне на временно оккупированных территориях Украины заставляют родителей школьников писать заявление о нежелании изучения их детьми украинского языка.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в пятницу, 17 марта.

Россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах, который сейчас дети изучают 3 часа в неделю.

Видео дня

«Правда, враг как всегда выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление о нежелании, чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского», — сообщают в центре.

Читайте также:

Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen) Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей — прокурор МУС Хан

По данным центра, теоретически родители могут этого не делать, но уже сейчас с ними проводят профилактические беседы, где оккупанты угрожают им последствиями, если те не напишут отказ от обучения их детей украинскому языку.

«Это и есть типичная модель многонациональной России, где все покоренные народы русифицируются в принудительном порядке и каждый этнос теряет самоидентификацию», — говорится в сообщении.

Ранее Мариупольский горсовет сообщал, что в Мариуполе детей принуждают поднимать российский флаг и слушать гимн РФ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Дети Оккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X