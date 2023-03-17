Россияне заставляют родителей на оккупированных территориях писать отказ от изучения детьми украинского языка — ЦНС 17 марта, 21:21 Россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Россияне на временно оккупированных территориях Украины заставляют родителей школьников писать заявление о нежелании изучения их детьми украинского языка.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в пятницу, 17 марта.

Россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах, который сейчас дети изучают 3 часа в неделю.

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«Правда, враг как всегда выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление о нежелании, чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского», — сообщают в центре.

По данным центра, теоретически родители могут этого не делать, но уже сейчас с ними проводят профилактические беседы, где оккупанты угрожают им последствиями, если те не напишут отказ от обучения их детей украинскому языку.

«Это и есть типичная модель многонациональной России, где все покоренные народы русифицируются в принудительном порядке и каждый этнос теряет самоидентификацию», — говорится в сообщении.

Ранее Мариупольский горсовет сообщал, что в Мариуполе детей принуждают поднимать российский флаг и слушать гимн РФ.