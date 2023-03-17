Россияне заставляют родителей на оккупированных территориях писать отказ от изучения детьми украинского языка — ЦНС
Россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах (Фото:REUTERS/David W Cerny)
Россияне на временно оккупированных территориях Украины заставляют родителей школьников писать заявление о нежелании изучения их детьми украинского языка.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в пятницу, 17 марта.
Россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах, который сейчас дети изучают 3 часа в неделю.
«Правда, враг как всегда выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление о нежелании, чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского», — сообщают в центре.
По данным центра, теоретически родители могут этого не делать, но уже сейчас с ними проводят профилактические беседы, где оккупанты угрожают им последствиями, если те не напишут отказ от обучения их детей украинскому языку.
«Это и есть типичная модель многонациональной России, где все покоренные народы русифицируются в принудительном порядке и каждый этнос теряет самоидентификацию», — говорится в сообщении.
Ранее Мариупольский горсовет сообщал, что в Мариуполе детей принуждают поднимать российский флаг и слушать гимн РФ.