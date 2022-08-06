В Луганской области оккупанты заставляют людей за еду идти на «референдум» — глава ОВА 6 августа, 09:24 В Луганской области оккупанты под видом предоставления продуктов питания проводят «агитационно-разъяснительную составляющую» подготовки к псевдореферендуму (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На захваченных территориях Луганской области россияне под видом предоставления продуктов питания проводят среди жителей агитацию в поддержку псевдореферендума.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

По его словам, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горном, Золотом и населенных пунктах этих общин.



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«Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие из оставшихся живут в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум», — написал Гайдай.

Он отметил, что сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ..



«Оккупационная власть и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области. Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, вынуждая людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты», – подчеркнул глава ОВА.

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