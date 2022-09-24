Россияне, вероятно, заставили украинских пленных в Оленовке принять участие в псевдореферендуме

24 сентября, 21:40
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Россияне заставили украинских пленников в Еленовке проголосовать за вхождение «ДНР» в состав России (Фото:ТАСС / Telegram)

Россияне заставили украинских пленников в Еленовке проголосовать за вхождение «ДНР» в состав России (Фото:ТАСС / Telegram)

Российские захватчики, вероятно, заставили украинских военнопленных, удерживаемых в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, принять участие в псевдореферендуме о присоединении к России.

Об этом 24 сентября сообщило российское пропагандистское государственное информагентство ТАСС.

По данным издания, проголосовать заставили 57 пленных защитников Украины, имеющих прописку в Донецкой области.

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Доподлинно неизвестно, являются ли попавшие на видео люди украинскими пленными.

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23 сентября Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии. «Голосование» продлится до 28 сентября.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.

Напомним, именно в колонии в Еленовке на оккупированной территории Донбасса Россия 29 июля устроила казнь около полусотни украинских военнопленных.

Российские палачи имитировали обстрел корпуса колонии, где находились украинские пленные из Азовстали, и заявили о якобы причастности к этому ВСУ.

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Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

По данным украинских силовых ведомств, а также западных СМИ и расследующих сообществ, взрыв, скорее всего, произошел внутри колонии в результате применения россиянами термобарического оружия.

Киев требует от мира расследовать происходящее в Еленовке. Украина обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК), как к гарантам договоренностей по защитникам Азовстали, которые были взяты в плен в Мариуполе и были перевезены на оккупированную РФ часть Донбасса.

Однако почти за два месяца от трагедии в Еленовке так и не появилось информации о расследовании ООН или Красного Креста.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия ДНР Донецкая область Пленные Оленовка Оленівка Военнопленные Война России против Украины

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