Россияне заставили коммунальщиков залатать Антоновский мост в Херсоне

25 июля, 18:33
Антоновский мост (Фото:t.me/hueviyherson)

Антоновский мост (Фото:t.me/hueviyherson)

Российские оккупанты в Херсоне заставили местных коммунальщиков залатать Антоновский мост после ударов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

В ведомстве подчеркнули. что специалисты дорожной сферы отказались помогать оккупантам.

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«Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что россияне и коллаборанты охотятся на херсонцев, которые распространяют патриотические листовки и рисуют проукраинские граффити.

21 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что у российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4

Накануне кремлевский гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту объект нуждается в серьезном ремонте.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война России против Украины

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