Россияне заставили коммунальщиков залатать Антоновский мост в Херсоне
Антоновский мост (Фото:t.me/hueviyherson)
Российские оккупанты в Херсоне заставили местных коммунальщиков залатать Антоновский мост после ударов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
В ведомстве подчеркнули. что специалисты дорожной сферы отказались помогать оккупантам.
«Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что россияне и коллаборанты охотятся на херсонцев, которые распространяют патриотические листовки и рисуют проукраинские граффити.
21 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что у российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.
Накануне кремлевский гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту объект нуждается в серьезном ремонте.
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