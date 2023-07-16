Восполняют дефицит кадров. Россияне привлекают молодежь к работе в оккупационных «администрациях» — Центр нацсопротивления 16 июля, 08:29 Россияне запустили программу среди молодежи на оккупированных территориях: привлекают к работе в так называемых местных администрациях (Фото:ЦНС)

Россияне привлекают молодежь к работе в оккупационных «администрациях» на временно захваченных территориях Украины, чтобы восполнить дефицит кадров.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, кремлевские политтехнологи на временно оккупированных территориях запустили кампанию по популяризации «государственной» и «муниципальной» службы среди населения в возрасте от 18 до 35 лет.

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Программу оккупанты назвали ГосСтарт, а разрабатывали ее по распоряжению заместителя главы управления президента России по внутренней политике Грачева Евгения Николаевича.

Отмечается, что процесс курирует федеральное агентство РФ по делам молодежи Росмолодежь.

Согласно планам россиян, на начальном этапе молодежь привлекают к «молодежным советам» и стажировке в оккупационных «органах». После этого, с получением паспорта РФ и спецпроверки людей устраивают на работу.

ЦНС напоминает, что работа в оккупационных «органах» расценивается как коллаборационная деятельность и предусматривает уголовную ответственность.

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины заявляли, что дети, родители которых не оформят российский паспорт и другие документы, не будут допущены к обучению.