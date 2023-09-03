Россия атаковала Украину на юге группами ударных дронов
Карта воздушных тревог по состоянию на 06:15 воскресенья, 3 сентября. (Фото:Скриншот Alerts.in.ua)
Россияне запустили несколько групп дронов из оккупированного Крыма и территории РФ в направлении южных областей Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.
06:17 Отбой угрозы на Запорожье
06:14 Ракетная угроза и воздушная тревога на Запорожье.
05:31 Отбой тревог в Запорожье и Донецкой области.
04:53 Отбой угрозы ударных БпЛА для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
04:38 Донецкая, Запорожская области — ракетная опасность. На Запорожье снова объявлена воздушная тревога, передает Запорожская областная военная администрация
02:31 Очередная группа Шахедов движется в сторону юга Одесской области, сообщают Воздушные силы.
01:57 Отбой воздушной тревоги на Запорожье, сообщает официальный канал руководителя Запорожской областной военной администрации.
01:05 Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА. Группа Shahed — в акватории Черного моря. Направляются в направлении юга Одесской области (курс может меняться), передают Воздушные силы.
00:50 Николаевская, Херсонская области — угроза применения врагом ударных БпЛА, передают Воздушные силы. Объявлена воздушная тревога.
00:02 «Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей.
Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.
Вечером субботы, 2 сентября, Воздушные силы сообщили об угрозе применения беспилотников в Запорожье. В области была объявлена воздушная тревога, которая продолжается по состоянию на 00:02 воскресенья.