Россия атаковала Украину на юге группами ударных дронов 3 сентября, 06:17 Карта воздушных тревог по состоянию на 06:15 воскресенья, 3 сентября. (Фото:Скриншот Alerts.in.ua)

Россияне запустили несколько групп дронов из оккупированного Крыма и территории РФ в направлении южных областей Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.

06:17 Отбой угрозы на Запорожье

06:14 Ракетная угроза и воздушная тревога на Запорожье.

05:31 Отбой тревог в Запорожье и Донецкой области.

04:53 Отбой угрозы ударных БпЛА для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

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04:38 Донецкая, Запорожская области — ракетная опасность. На Запорожье снова объявлена воздушная тревога, передает Запорожская областная военная администрация

02:31 Очередная группа Шахедов движется в сторону юга Одесской области, сообщают Воздушные силы.

01:57 Отбой воздушной тревоги на Запорожье, сообщает официальный канал руководителя Запорожской областной военной администрации.



01:05 Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА. Группа Shahed — в акватории Черного моря. Направляются в направлении юга Одесской области (курс может меняться), передают Воздушные силы.

00:50 Николаевская, Херсонская области — угроза применения врагом ударных БпЛА, передают Воздушные силы. Объявлена воздушная тревога.

00:02 «Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей.



Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.



Вечером субботы, 2 сентября, Воздушные силы сообщили об угрозе применения беспилотников в Запорожье. В области была объявлена воздушная тревога, которая продолжается по состоянию на 00:02 воскресенья.

