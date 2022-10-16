Россияне запустили ДРГ в направлении деоккупированного населенного пункта в Херсонской области — ОК Юг

16 октября, 07:12
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Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты запустили до семи диверсантов в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области, ВСУ заставили их отступить.

Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

«К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до 7 человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=480141197476835
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины ДРГ

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