Россияне запустили ДРГ в направлении деоккупированного населенного пункта в Херсонской области — ОК Юг 16 октября, 07:12 Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты запустили до семи диверсантов в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области, ВСУ заставили их отступить.



Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

«К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до 7 человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил», — говорится в сообщении.



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