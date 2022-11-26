Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления — Ермак 26 ноября, 11:01 Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне заплатят за все преступления против украинского народа.

Об этом он написал в Telegram.

«Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать „холодомор“. Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления. Это будет историческое время расплаты», — говорится в сообщении.

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Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от 7 до 10 млн человек.

