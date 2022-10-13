«Приходится вызывать саперов». Россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев — Монастырский

13 октября, 21:20
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Эксгумация тел в месте массового захоронения в Изюме, которое обнаружили после освобождения города от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Эксгумация тел в месте массового захоронения в Изюме, которое обнаружили после освобождения города от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска заминировали почти все места массовых захоронений украинцев, которые удалось обнаружить на деоккупированных территориях Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

«Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов», — заявил министр.

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По его словам, возле каждого фактически освобожденного населенного пункта находятся места захоронений людей, подвергавшихся пыткам.

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Также Монастырский сообщил, что полицейским удалось восстановить правопорядок в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военные преступления Массовые захоронения Военные преступления РФ Денис Монастырский Война России против Украины

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