«Приходится вызывать саперов». Россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев — Монастырский
Эксгумация тел в месте массового захоронения в Изюме, которое обнаружили после освобождения города от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские войска заминировали почти все места массовых захоронений украинцев, которые удалось обнаружить на деоккупированных территориях Украины.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.
«Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов», — заявил министр.
По его словам, возле каждого фактически освобожденного населенного пункта находятся места захоронений людей, подвергавшихся пыткам.
Также Монастырский сообщил, что полицейским удалось восстановить правопорядок в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.