Российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища рядом с ЗАЭС — Энергоатом 10 марта, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Здание Запорожской АЭС, поврежденное в результате обстрела российских войск (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит со станцией. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.

Ранее в Энергоатоме заявили, что россияне обсуждают планы направить электроэнергию, которую производит АЭС, на оккупированные Крым и в ОРДЛО, хотя на самом деле это физически невозможно.



В Запорожском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава сообщили, что радиационный фон на территории области не изменился и не угрожает жизни и здоровью населения.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Из-за российских обстрелов на ЗАЭС произошел пожар.

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8 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что персонал Запорожской АЭС подвергается пыткам.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.

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