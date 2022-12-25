Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят паузу — ISW

25 декабря, 07:57
Поделиться:
Выстрел украинских Градов во время наступления россиян, Бахмутский фронт, Донецкая область, 24 декабря 2022 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Выстрел украинских Градов во время наступления россиян, Бахмутский фронт, Донецкая область, 24 декабря 2022 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась за последние дни. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне могут инициировать тактическую или оперативную паузу на этом направлении.

«Хотя еще рано говорить о том, что российское наступление с целью захвата Бахмута достигло кульминации», — говорится в суточной сводке ISW за 24 декабря.

Читайте также:

Разрушенный российским обстрелом жилой дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) Российское наступление на Бахмут бесперспективно, возможный захват города стал бы пирровой победой для РФ — Reuters

Российские военные блоггеры признали, что украинским войскам в районе Бахмута удалось немного замедлить темпы российского наступления вокруг Бахмута и близлежащих населенных пунктов, а один из них утверждает, что украинские силы откинули группы "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Видео дня

Источники в украинских соцсетях ранее утверждали, что украинские силы полностью вытеснили российские войска из восточных окрестностей Бахмута примерно 21 декабря.

В ISW также отмечают, что российские войска совершили меньшее продвижение в районе Бахмута за ноябрь-декабрь вместе взятые чем в октябре. 

"Российским войскам, вероятно, будет трудно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу", - предполагают аналитики.

Там напомнили, что ранее Минобороны Великобритании сообщило, что российским войскам не хватает боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций.

Читайте также:
Группа вагнеровцев-зеков сдалась в плен украинским бойцам — видео допроса
Читайте также:

Интервью с Игалем Левиным о том, к чему готовится Пригожин под Бахмутом и почему скорых побед в войне не будет (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / Facebook) «Трон под царем может зашататься». К чему готовится Пригожин под Бахмутом и почему быстрых побед в войне не будет. Интервью с Игалем Левиным

Российские войска поддерживали очень высокие темпы наступления на украинские позиции в районе Бахмута, при этом с незначительным прогрессом, отмечает ISW.

Аналитики считают, что ограниченный личный состав и количество боеприпасов российских военных, вероятно, не позволит им поддерживать нынешние высокие темпы наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

Там напомнили, что в свое время российские войска выделили значительные ресурсы, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск весной-летом 2022 года. Но после этого в начале июля они так и не смогли захватить соседние Северск на востоке или Славянск на северо-востоке.

Непрекращающееся и дорогостоящее наступление России на Бахмут может также ухудшить способность России достичь своих долгосрочных целей на театре военных действий на Донбассе, отмечают в ISW.

Линия фронта на востоке Украины по состоянию на 24 декабря 2022 года (Фото: ISW)
Линия фронта на востоке Украины по состоянию на 24 декабря 2022 года / Фото: ISW
Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Восток Украины Наступление Война на Донбассе Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины вагнеровцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X