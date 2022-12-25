Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят паузу — ISW 25 декабря, 07:57 Выстрел украинских Градов во время наступления россиян, Бахмутский фронт, Донецкая область, 24 декабря 2022 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась за последние дни. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне могут инициировать тактическую или оперативную паузу на этом направлении.

«Хотя еще рано говорить о том, что российское наступление с целью захвата Бахмута достигло кульминации», — говорится в суточной сводке ISW за 24 декабря.

Российские военные блоггеры признали, что украинским войскам в районе Бахмута удалось немного замедлить темпы российского наступления вокруг Бахмута и близлежащих населенных пунктов, а один из них утверждает, что украинские силы откинули группы "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

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Источники в украинских соцсетях ранее утверждали, что украинские силы полностью вытеснили российские войска из восточных окрестностей Бахмута примерно 21 декабря.

В ISW также отмечают, что российские войска совершили меньшее продвижение в районе Бахмута за ноябрь-декабрь вместе взятые чем в октябре.

"Российским войскам, вероятно, будет трудно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу", - предполагают аналитики.

Там напомнили, что ранее Минобороны Великобритании сообщило, что российским войскам не хватает боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций.

Российские войска поддерживали очень высокие темпы наступления на украинские позиции в районе Бахмута, при этом с незначительным прогрессом, отмечает ISW.

Аналитики считают, что ограниченный личный состав и количество боеприпасов российских военных, вероятно, не позволит им поддерживать нынешние высокие темпы наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.



Там напомнили, что в свое время российские войска выделили значительные ресурсы, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск весной-летом 2022 года. Но после этого в начале июля они так и не смогли захватить соседние Северск на востоке или Славянск на северо-востоке.

Непрекращающееся и дорогостоящее наступление России на Бахмут может также ухудшить способность России достичь своих долгосрочных целей на театре военных действий на Донбассе, отмечают в ISW.



Линия фронта на востоке Украины по состоянию на 24 декабря 2022 года / Фото: ISW