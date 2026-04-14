«Вылезли из трубы». Десантники сообщили об уничтожении россиян во время их попытки «просочиться» в тыл

Российские оккупанты пытались зайти в тыл Сил обороны через газовую трубу, воспользовавшись сложными погодными условиями.

Об этом сообщила 71 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ во вторник, 14 апреля.

29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл. «По традиции, вылезли из трубы», — прокомментировали в 71 ОАэМБр.

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Россияне разделились на три группы. Это была не первая подобная попытка — враг ранее уже использовал этот же маршрут, несмотря на высокие потери и очевидные риски, отметили украинские защитники.

Благодаря слаженной работе подразделений разведки, экипажей БПЛА и артиллерии движение противника было своевременно обнаружено и остановлено, а все обнаруженные цели — уничтожены.