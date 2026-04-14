«Вылезли из трубы». Десантники сообщили об уничтожении россиян во время их попытки «просочиться» в тыл

14 апреля, 13:39
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Разведка вовремя обнаружила попытку россиян «прикрыться» газовой трубой (Фото: 71 ОАэМБр/Телеграм/скриншот)

Разведка вовремя обнаружила попытку россиян «прикрыться» газовой трубой (Фото: 71 ОАэМБр/Телеграм/скриншот)

Российские оккупанты пытались зайти в тыл Сил обороны через газовую трубу, воспользовавшись сложными погодными условиями.

Об этом сообщила 71 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ во вторник, 14 апреля.

https://twitter.com/tweetsNV/status/2044012705636348342?s=20

29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл. «По традиции, вылезли из трубы», — прокомментировали в 71 ОАэМБр.

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Россияне разделились на три группы. Это была не первая подобная попытка — враг ранее уже использовал этот же маршрут, несмотря на высокие потери и очевидные риски, отметили украинские защитники.

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Благодаря слаженной работе подразделений разведки, экипажей БПЛА и артиллерии движение противника было своевременно обнаружено и остановлено, а все обнаруженные цели — уничтожены.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Война России против Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) Российские военные

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