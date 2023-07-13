Ищут корректировщиков. Россияне полностью изолировали оккупированный поселок в Запорожской области — мэр Мелитополя

13 июля, 12:14
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Оккупанты (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские захватчики полностью изолировали временно оккупированный поселок Пришиб Запорожской области для поиска корректировщиков.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, россияне закрыли Пришиб на въезд и выезд, а с самого утра в поселке устроили облавы.

Федоров сообщил, что в рамках мероприятий по «поиску корректировщиков», оккупанты установили блок-посты, проверяют документы и телефоны всех водителей и пешеходов и проводят обыски в домах жителей.

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По информации жителей поселка, для проведения облав привезли росгвардейцев.

Такие действия оккупантов Федоров объяснил тем, что Россия свирепствует от высоких потерь на фронте и пытается «сорваться» на местных жителях.

Поселок Пришиб расположен в Михайловской поселковой громаде Васильевского района Запорожской области. Оно было оккупировано российскими войсками с марта 2022 года.

Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram

Ранее городской голова Мелитополя сообщал, что страна-агрессор Россия увеличивает количество своих военных на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

По его словам, новые подразделения войск РФ активно заезжают на временно оккупированные территории юга страны.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Запорожская область Иван Федоров Война России против Украины Временно оккупированные территории

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