Моральное и физическое давление. Оккупанты закрыли доступ на ЗАЭС почти 1500 работникам, отказавшимся получать паспорта РФ — Генштаб 11 января, 07:42 Россияне закрыли доступ на ЗАЭС почти 1500 работникам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты закрыли доступ на ЗАЭС почти 1500 работникам, отказавшимся получать паспорта РФ, сообщил Генштаб в среду, 11 января, в Facebook.

«Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий», — говорится в сообщении.

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По информации Генштаба, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие.

Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории страны-агрессора и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой «национализации» квартир уехавших местных жителей.

В начале декабря Энергоатом сообщил об усилении российских репрессий против работников Запорожской АЭС. В частности, оккупанты жестоко избили двух сотрудников станции, после чего увезли их в неизвестном направлении.