Россияне заблокировали пропуска работникам ЗАЭС, которые не подписали с ними договоры — Генштаб
Россияне продолжают оказывать давление на работников ЗАЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)
Российские захватчики заблокировали пропуска на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.
Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.
Таким образом, оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население.
Кроме того, рабочим, которых принудили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает.
Ранее сообщалось, что окккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.