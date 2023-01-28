Россияне заблокировали пропуска работникам ЗАЭС, которые не подписали с ними договоры — Генштаб 28 января, 20:54 Россияне продолжают оказывать давление на работников ЗАЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские захватчики заблокировали пропуска на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.



Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

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Таким образом, оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население.

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Кроме того, рабочим, которых принудили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает.

Ранее сообщалось, что окккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.