В трех областях Украины. Оккупанты за сутки убили восемь мирных людей, еще одиннадцать получили ранения — ОВА 20 сентября, 09:51 19 сентября Россия обстреляла троллейбус в Херсоне (Фото:МВД)

В трех областях Украины в результате российских обстрелов за сутки погибли восемь гражданских людей, а еще одиннадцать получили ранения.

Глава Херсонской ОГА заявил, что из-за агрессии РФ два человека погибли, еще четыре — получили ранения.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 118 обстрелов, выпустив 589 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон россияне выпустили 23 снаряда.

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По его словам, армия РФ попала в жилые кварталы населенных пунктов области, здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах, территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне.

В то же время исполняющий обязанности начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз отметил, что за минувшие сутки оккупанты ранили пятерых жителей Донетчины: четырех в Петропавловке и одного в Багатире.



Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара РФ управляемой авиабомбой по Купянску были уничтожены три автомобиля, в которых были мирные жители. Погибли шесть человек, а именно четыре мужчины и две женщины.



«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов области», — отметил он.

Кроме того, по его словам, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов. В частности: Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крохмальное, Берестовое, Амбарное, Строевка, Тополя, Одноробовка и Ивашки.

Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко также рассказал о том, что в результате удара дрона-камикадзе россиян по Степногорску ранения получили мужчины 32 и 42 лет.



«За минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 128 ударов по 24 городам и селам Запорожской области», — написал он.



По его данным, противник совершил пять РСЗО-обстрелов Новодаровки, Левадного и Степного, 12 БПЛА-атак по Каневскому, Орехову, Новодаровке, Малиновке, Степногорску, Степному и Малым Щербакам, а также нанес шесть авиаударов по Орехову, Роботино и Малой Токмачке.



Кроме того, 105 артиллерийских обстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Чаривного, Левадного, Ольговского, Белогорья, Полтавки, Лобкового, Пятихаток, Павловки и Каменского.

