Оккупанты за сутки убили трех мирных людей на Херсонщине и двух — в Донецкой области
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Телеграм)
В результате российских обстрелов в Херсонской и Донецкой областях в понедельник, 18 сентября, по меньшей мере пять человек погибли и 15 получили ранения.
По данным первого заместителя председателя Донецкой ОГА Игоря Мороза, 18 сентября оккупанты убили двух жителей Донетчины: в Северном и Авдеевке.
Мороз отметил, что также за сутки четыре человека в области получили ранения.
В то же время председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что из-за российской агрессии погибли три человека, еще 11 — получили ранения.
Он отметил, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дом культуры в Бериславском районе, территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне.
Прокудин добавил, что за сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, БПЛА, танков и авиации.
Кроме того, по городу Херсон противник выпустил 11 снарядов.
18 августа российские оккупанты атаковали город Берислав Херсонской области с беспилотника. В результате атаки РФ пострадали четверо гражданских людей.