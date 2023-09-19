Оккупанты за сутки убили трех мирных людей на Херсонщине и двух — в Донецкой области 19 сентября, 09:31 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Телеграм)

В результате российских обстрелов в Херсонской и Донецкой областях в понедельник, 18 сентября, по меньшей мере пять человек погибли и 15 получили ранения.

По данным первого заместителя председателя Донецкой ОГА Игоря Мороза, 18 сентября оккупанты убили двух жителей Донетчины: в Северном и Авдеевке.

Мороз отметил, что также за сутки четыре человека в области получили ранения.



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В то же время председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что из-за российской агрессии погибли три человека, еще 11 — получили ранения.



Он отметил, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дом культуры в Бериславском районе, территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне.

Прокудин добавил, что за сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, БПЛА, танков и авиации.

Кроме того, по городу Херсон противник выпустил 11 снарядов.

18 августа российские оккупанты атаковали город Берислав Херсонской области с беспилотника. В результате атаки РФ пострадали четверо гражданских людей.

