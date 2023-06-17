Россияне за сутки атаковали десять областей Украины: есть погибшие 17 июня, 11:43 Последствия российского обстрела в Днепропетровской области, 16 июня 2023 года (Фото:Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА / Telegram)

Российские войска за прошедшие сутки, 16 июня, атаковали десять областей Украины, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.



Так в течение суток россияне 75 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, сообщили в ОВА. Выпустили 314 снарядов из артиллерии, минометов, Градов и беспилотников. Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов.

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От действий оккупантов погибли два человека, еще 25 получили ранения.

В Херсоне, по которому враг выпустил 44 снаряда, повреждены здания учебных, административных учреждений и заведения торговли.

В Николаевской области вчера враг наносил артиллерийские удары по портовой зоне города Очаков. Пострадавших нет. Также вечером вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Там тоже обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОГА Виталий Ким.

В Днепропетровской области россияне в очередной раз атаковали Марганецкую громаду и Никополь. Из-за вражеских ударов там повреждены частные дома и хозяйственные постройки, разбиты газопроводы и линия электропередач.

От ранений погиб 81-летний мужчина. Также пострадала женщина 78 лет: у нее осколочное ранение, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в ОВА.

В Запорожской области за прошедшие сутки, согласно отчету ОВА, враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам.

В частности трижды атаковал Гуляйполе с БПЛА, совершил 16 ударов из РСЗО по Новоданиловке, Ольговском, Чаривном и 78 артобстрелов по Орехову, Гуляйполю и других прифронтовых населенных пунктах. В результате действий оккупантов разрушены еще 15 объектов гражданской инфраструктуры.

В Донецкой области россияне за вчера обстреляны девять населенных пунктов, среди которых Константиновка, Красногоровка, Курахово, Авдеевка и другие. Как сообщили в ОВА, там повреждены четыре жилых дома, хозяйственная постройка, два магазина, школа. Один человек — житель Торецка — погиб.

В Луганской области вчера россияне открывали огонь вдоль всей линии фронта. Под артиллерийские и минометные удары попали Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка. За сутки враг совершил 113 обстрелов, выпустив 526 снарядов.

В Харьковской области за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела получил ранения и был госпитализирован 36-летний гражданский мужчина, сообщают в ОГА.

Вчера днем враг также атаковал Киевскую область различными типами ракет и дронами, в том числе и аэробалистическими ракетами Кинжал. Все цели были сбиты ПВО.

Однако, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов ранены шесть человек, среди них — один ребенок.

Также повреждены более 30 частных домов и хозяйственных построек. Три частных дома разрушены. Кроме того, в результате падения обломков возникли возгорания лесной и травяной подстилки: огонь уже локализовали.

В Сумской области ночью и утром зафиксировано 10 минометных и артиллерийских обстрелов (40 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия (10 пулеметных очередей) по приграничным территориям. По предварительным данным — без разрушений и человеческих потерь, сообщили в ОВА.

На Черниговщине за сутки зафиксировано восемь обстрелов: из минометов, артиллерии, и неуправляемых авиационных ракет. Все — по Новгород-Северскому району. В селе Семеновской громады из-за обстрела из миномета произошел пожар в жилом секторе, сгорели четыре хозяйственные постройки, поврежден жилой дом. Без жертв.