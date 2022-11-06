Россияне выпустили с оккупированных территорий в Запорожье только 906 человек за неделю — мэр Мелитополя 6 ноября, 15:54 Эвакуация (Фото:Полиция Днепропетровщины)

За неделю российские захватчики выпустили на подконтрольную Украине территорию только 906 человек с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.



Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. За неделю из оккупированных частей четырех областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что для выезда в сторону Запорожья оккупанты заставляют жителей оформлять пропуска в так называемых комендатурах оккупированных населенных пунктов. Поскольку эвакуироваться хочет большое количество людей, то срок ожидания пропуска иногда занимает до месяца.

Так, по словам мэра, в Мелитополе список заполнен до середины декабря.

Федоров также напомнил, что есть еще два альтернативных пути эвакуации — в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск — Мариуполь — Новоазовск или через временно оккупированный Крым.

