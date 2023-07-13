Россияне вывезли 280 детей с оккупированных территорий в Калмыкию — ЦНС 13 июля, 16:00 Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В течение июля россияне вывезли около 280 детей из временно оккупированного Антрацитовского района Луганской области в «казачий кадетский корпус» в республике Калмыкия, РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По его данным, до конца лета оккупанты планируют вывезти всего около 500 украинских детей.

«Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар», — говорится в сообщении.

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Депортация украинских детей в РФ — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей. Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, который также нацелен, в частности, на причастных к их депортации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина подтверждает, что через территорию Беларуси при участии Минска происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Лубинец также сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей.

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.

30 июня украинская прокуратура выдвинула обвинения российскому политику и двум подозреваемым коллаборационистам в военных преступлениях из-за депортации десятков детей-сирот из оккупированного Херсона.

Стало известно, что в похищении украинских сирот из Херсонского дома ребенка в 2022 году участвовали украинские коллаборационисты и депутаты Госдумы РФ.