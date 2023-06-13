Оккупанты ежедневно взрывают малые дамбы, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ — Минобороны

13 июня, 15:40
Поделиться:
Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты заминировали и ежедневно взрывают малые гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют ВСУ. Большое их количество заминировано в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом заявил представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны майор Владислав Дударь, сообщает Military Media Center.

Видео дня

«Они сейчас ежедневно взрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения», — отметил Дударь во время круглого стола, где обсуждалась тема восстановления почв после подрыва Каховской ГЭС.

Он отметил, что пока последствия этих действий еще не являются масштабными, но из-за каждого такого случая страдают сельскохозяйственные земли одного-двух поселков.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Читайте также:
Джон Хербст
Джон Хербст
После подрыва Каховской ГЭС. Что может решиться через четыре недели для Украины

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Контрнаступление Гидроэлектростанция Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X