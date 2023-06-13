Оккупанты ежедневно взрывают малые дамбы, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ — Минобороны 13 июня, 15:40 Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты заминировали и ежедневно взрывают малые гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют ВСУ. Большое их количество заминировано в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом заявил представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны майор Владислав Дударь, сообщает Military Media Center.

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«Они сейчас ежедневно взрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения», — отметил Дударь во время круглого стола, где обсуждалась тема восстановления почв после подрыва Каховской ГЭС.

Он отметил, что пока последствия этих действий еще не являются масштабными, но из-за каждого такого случая страдают сельскохозяйственные земли одного-двух поселков.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.