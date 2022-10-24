Оккупанты вывозят в Крым детей из Олешковского интерната 24 октября, 00:00 Россияне продолжают похищать украинских детей (Фото:Херсонский городской совет)

Российские оккупанты вывозят детей с инвалидностью, проживающих в детском доме-интернате в оккупированных Олешках Херсонской области, в оккупированный Крым.



Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне продолжают цинично похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. В этот раз они принудительно вывозят детей с инвалидностью, проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области. По состоянию на 22 октября в Крым было вывезено 12 воспитанников коммунального учреждения", - написал Ермак в телеграме в воскресенье.

Видео дня

По его словам, эта информация уже поступила в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«Нам известно, что в заведении находились 82 ребенка, 40 из которых паллиативные. 12 детей с инвалидностью I, II и III группы от 8 до 18 лет принудительно перевезли в Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в селе Строгоновка Симферопольского района АР. Что будет дальше с детьми, пока неизвестно, но Россия систематически похищает и депортирует наших людей, повторяя самые плохие практики прошлых преступлений против украинского народа», — написал глава Офиса президента.

По его словам, за такие действия должен быть жесткий правовой ответ – это геноцид украинцев.

«Мы делаем все, чтобы россияне отвечали за это. И они будут отвечать на поле боя и перед международным трибуналом, который будет обязательно», — резюмировал Ермак.