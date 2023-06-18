«КамАЗы полностью забиты трупами». Оккупант в перехваченном разговоре рассказал о больших потерях среди «вагнеровцев» 18 июня, 21:42 «Вагнеровцы» продолжают нести большие потери на фронте (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Россияне КАМАЗами вывозят с фронта тела убитых наемников ЧВК Вагнер. Из-за больших потерь среди «вагнеровцев» новых бойцов в ЧВК ищут везде, потому что в тюрьмах осталось мало тех, кто подходит.



Об этом рассказал один из российских оккупантов в разговоре со своей женой, который перехватила украинская разведка.

Жена российского военнослужащего рассказала, что она нашла в почтовом ящике письмо, в котором содержалось приглашение на вступление в ЧВК Вагнер, что ее удивило. По ее словам, эти открытки есть в каждом почтовом ящике.

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«На зонах очень мало людей осталось, которые им подходят. И они сейчас уже начинают искать везде. Большие потери просто у Вагнера. Знакомый, который сейчас в Вагнере, сказал, что он на машине катается, и более 15 рейсов делает в день — полностью КАМАЗ забит трупами», — говорит россиянин.



Он поинтересовался у жены, что же обещают агитаторы Вагнера в листовках. По ее словам, там говорится о лучшей подготовке с высококвалифицированными инструкторами, страховании здоровья и жизни, гарантии всех выплат. Также обещают современную спецодежду, лучшее снаряжение и вооружение.

«Скучно будет — в Вагнер пойду. Куда-то в Африку», — ответил оккупант.