Российские оккупанты вывозят металл и оборудование с предприятий в Луганской области — Гайдай 17 декабря, 10:59 Россияне вывозят металл и оборудование с заводов Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Российские оккупанты предсказуемо нарушили свои обещания восстановить предприятия оккупированной Луганской области и теперь грабят их и разбирают на металл.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Предприятия не работают. Более того, за время оккупации люди уже на себе проверили, что такое „русский мир“ и чего стоят обещания оккупантов. К примеру, обещали с первого же дня возобновить работу завода Азот в Северодонецке, что они запустят, создадут огромное количество рабочих мест. Сегодня предприятие под жесткой охраной Росгвардии, и оттуда вывозится либо металл, либо оборудование. Вывозят в Россошь, на предприятие, которое производит минудобрения. Также из шахт вывозят оборудование, соответственно, огромное количество шахтеров уже без работы», — рассказал Гайдай.

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По его словам, у таких действий три причины.

«Здесь три составляющие. Первая — они все-таки понимают, что отступление неизбежно и нужно хотя бы что-нибудь унести, вывезти. Второе — зарабатывают деньги таким образом. И третье — все мужчины, которые остаются без работы, сразу получают повестки», — пояснил он.

Глава Луганской ОВА добавил, что россияне продолжают грабить квартиры жителей области — воруют даже батареи.

«Они срезают батареи в многоэтажках под таким тезисом, что они будут их заменять. Но никто ничего не заменяет. Окна заменить — ставят самые дешевые. То, что там якобы миллиарды выделено — это все пойдет в карман местным коллаборантам. Также, к примеру, включают воду на девятом этаже, не проверив весь этаж и каждую квартиру. Соответственно, все это прорывается, с девятого по первый все затапливается. И потом уже можно заходить в квартиры и забирать все что угодно», — рассказал Гайдай.