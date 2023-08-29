Преднамеренная депортация. Россияне вывозят детей из Донецкой области в Челябинск — ЦНС

29 августа, 14:54
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Школа (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)

Школа (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)

Оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области в российский город Челябинск, который находится более чем в 2 тыс. километров.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечается, что школьников вывозят якобы из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного, однако не в оккупированный Донецк, где продолжается обучение, а в отдаленный регион РФ.

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ЦНС подчеркивает, что это является преднамеренной депортацией украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции.

Сообщается, что детей вывозят без родителей под присмотром так называемых «кураторов». Родители якобы могут выехать «по желанию».

Так называемый «мэр» Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что часть местных школьников начнут обучение в новом учебном году в Челябинске.

ЦНС уточняет, что речь идет о детях, которых готовы отпустить родители, с учениками поедут некоторые учителя.

Ясиноватая оккупирована Россией с 2014 года.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Челябинск депортация Временно оккупированные территории

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