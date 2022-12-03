Россияне вывезли всех коллаборантов из оккупированных Олешек на левобережье Херсонской области — Центр нацсопротивления 3 декабря, 21:49 Россияне вывезли всех коллаборантов из оккупированных Олешек (Фото:Официальная страница Олешковского городского головы Рищука Евгения / Facebook)

Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область), что на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как говорится, были вывезены все представители оккупационной администрации и полицейские. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей.

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Ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей сотрудничать.

В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион на период операции ВСУ по его освобождению.