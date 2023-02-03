Ассимиляция молодежи. Оккупанты вывезли в Россию 50 старшеклассников из Лисичанска — Центр нацсопротивления 3 февраля, 08:54 Лисичанск (Фото:wikimapia/Wikipedia)

Россияне вывезли в российскую республику Татарстан 50 старшеклассников из временно оккупированного Лисичанска Луганской области для сдачи выпускного экзамена.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, их вывезли в Елабугу (республика Татарстан) для сдачи единого государственного экзамена (на русском ЭГЭ). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в вузах на территории РФ.

Видео дня

«Враг вывозит украинских старшеклассников в РФ, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России. Цель всех этих мероприятий — ассимиляция молодежи, а значит, речь идет об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время, такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ТОТ — это РФ, а значит необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории России», — говорится в сообщении.

Как добавляют в Центре нацсопротивления, такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ТОТ — это РФ, именно поэтому необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории России.

28 декабря сообщалось, что россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины более 13 тысяч детей.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.