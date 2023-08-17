Россияне вывезли с оккупированных территорий еще 450 украинских детей, которых планируют ассимилировать в РФ — ЦНС 17 августа, 11:55 Дети (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Российские оккупанты вывезли с временно захваченных территорий Украины еще 450 детей в РФ с целью дальнейшей ассимиляции.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Отмечается, что за последний период оккупанты вывезли 50 старшеклассников в российский Ярославль для того, чтобы агитировать их поступать в местный университет им.

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Также сообщается, что оккупанты продолжают практику вывоза украинских детей в детские лагеря на «оздоровление»:

200 детей вывезли из Должанска в Анапу;

200 детей вывезли в Краснодарский край ( 150 из Каховского и Генического районов Херсонщины, и 50 детей с временно оккупированных территорий Запорожской области).

По данным ЦНС, в таких лагерях детям устраивают концерты, на которых выступают «российские звезды», а также проводят «патриотические учения», где местные педагоги занимаются «промывкой».

Сообщается, что нередко встречаются случаи, когда детей не возвращают в Украину.

Ранее в ЦНС сообщали о том, что на временно оккупированных территориях Украины россияне поставили перед гауляйтерами план по вывозу более 10 тыс. местных детей на «отдых» в лагеря Дагестана, Чувашии и Краснодарского края РФ.

Отмечалось, что украинские дети нередко становятся жертвами преступлений. В частности, был зафиксирован случай в детском лагере в российской Анапе, где четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донетчины стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей. 20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.