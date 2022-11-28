Боятся ВСУ. Россияне вывезли коллаборантов из Новой Каховки 28 ноября, 06:42 Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Российские захватчики вывезли из Новой Каховки Херсонской области всех коллаборантов. Предатели покинули город из-за страха наступления ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Как информирует местное подполье, выехали не только те, кто занимал должности в оккупационной администрации, но и те, кто принимал участие в рейдах против гражданских, а также запугивал и заставлял людей к сотрудничеству с врагом.

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«Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение — это дело времени», — отметили в ЦНС.

В то же время, там призвали местных жителей покинуть Новую Каховку до момента деоккупации города Вооруженными силами Украины.