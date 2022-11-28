Боятся ВСУ. Россияне вывезли коллаборантов из Новой Каховки

28 ноября, 06:42
Поделиться:
Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Российские захватчики вывезли из Новой Каховки Херсонской области всех коллаборантов. Предатели покинули город из-за страха наступления ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как информирует местное подполье, выехали не только те, кто занимал должности в оккупационной администрации, но и те, кто принимал участие в рейдах против гражданских, а также запугивал и заставлял людей к сотрудничеству с врагом.

Видео дня

Читайте также:
ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Новой Каховке и Олешках

«Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение — это дело времени», — отметили в ЦНС.

В то же время, там призвали местных жителей покинуть Новую Каховку до момента деоккупации города Вооруженными силами Украины.

Читайте также:
Напуганы успехами ВСУ. Оккупанты вывозят свои семьи из Новой Каховки в Крым, коллаборанты «эвакуируются» в Луганск — Генштаб
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсонская область Война в Украине Коллаборант Новая Каховка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X