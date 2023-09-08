Россияне вывезли из Украины около 3500 заключенных — омбудсмен

8 сентября, 19:51
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Дмитрий Лубинец (Фото:пресс-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини)

Дмитрий Лубинец (Фото:пресс-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини)

Российские оккупанты депортировали из Украины на российскую территорию около 3 500 заключенных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с делегацией специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, Элис Джил Эдвардс.

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«Проинформировал, что российские оккупанты депортировали на территорию РФ 3 500 заключенных, отбывавших наказание на временно оккупированных территориях», — сообщил он.

По данным омбудсмена, после отбывания наказания украинские заключенные находятся в местах временного содержания для иностранцев.

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«Россия отказывается передать их непосредственно Украине, пытается под видом украинских беженцев отправить их в Грузию или в Латвию», — сказал он.

28 августа стало известно, что группе бывших заключенных из Херсонской области, которых оккупанты во время отступления вывезли в Россию, разрешили пересечь границу Грузии. Они больше недели провели в «буферной зоне» под открытым небом.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Заключенные депортация Война России против Украины

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