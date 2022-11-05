Россияне вывезли из Херсонской области в Крым 12 воспитанников детского интерната 5 ноября, 16:25 Оккупанты депортируют украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты депортировали с Херсонской области в Крым 12 воспитанников Олешковского интерната.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.



“Оккупационные власти Херсонской области продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым”, - написал Лубинец.

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Омбудсмен заявил, что получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников коммунального учреждения Олешковский детский дом-интернат в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.



Он отметил, что такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Лубинец опубликовал фото этого приказа, согласно которому 12 детей вывозят в Крым.

Уполномоченный по правам человека обратился в правоохранительные органы по поводу фиксации очередного преступления России.



6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн. украинцев.

Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.

