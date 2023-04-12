На «лечение». Россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов в РФ — Центр нацсопротивления 12 апреля, 15:36 Россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов в РФ на «лечение» (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россияне проводят принудительные медосмотры для детей на временно оккупированных территориях. Цель — депортировать их в РФ на так называемое «лечение».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, на программу «медицинского осмотра», который проводят ввезенные на оккупированные территории врачи враг планирует потратить 1,4 млрд рублей. После осмотра подавляющему большинству детей приписывают «лечение» в РФ, от которого родители не могут отказаться, ведь тогда им угрожают отобрать родительские права.

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«Да, с начала года в Донецкой области осмотр прошли 75 тыс. детей и 39 тыс. в результате было вывезено в РФ. В Луганской области "осмотрели" 94 тыс. и в 66 тыс. "обнаружили патологию", после чего вывезли», — говорится в сообщении.

Кроме того, есть случаи, когда врачи требуют у родителей деньги, чтобы не «обнаруживать патологию» и не отправлять детей в Россию.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, также нацеленный, в частности, на лиц, причастных к депортации украинских детей.